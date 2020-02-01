Microsoft выпустила PowerToys 0.18.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:55
- Просмотров: 65
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.18.1.
Вот список исправлений:
• #3504 – FancyZones – регрессия вкладки Chrome;
• #2259 – PowerToys Run – проблема с фокусом на результате/поиске;
• #3116 – PowerToys Run – обновлен термин для packaged vs uwp;
• #3128 – PowerToys Run – увеличение веса точного соответствия;
• #3209 – PowerToys Run – поиск по извлеченным локализованным путям по сравнению с фактическими путями;
• #3215 – PowerToys Run – не будет работать от имени администратора, даже если Runner повышен;
• #3227 – Keyboard manager – не будет работать от имени администратора, даже если Runner повышен;
• #3147 – Keyboard manager – скорректированы термины для переназначения сочетаний клавиш, чтобы уточнить, какая сторона соответствует какой;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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