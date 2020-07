Windows 10 May 2020 Update заблокировано на некоторых устройствах Surface

yep. my SL3 is blocked too. Didn't realize the Surface Gos were, too... thanks — Mary Jo Foley (@maryjofoley) July 7, 2020

Если вам не удалось установить Windows 10 May 2020 Update на Surface, то вы не одиноки. Неделю назад сообщалось, что Microsoft удалила блокировку, которая была установлены на Surface Pro 7 и Surface Laptop 3, но эти два устройства, по-видимому, все еще не могут установить Windows 10 May 2020 Update через Центр обновления Windows.Мэри Джо Фоли, которая до сих пор не может установить May 2020 Update на свой Surface Laptop 3, обратилась в Microsoft по поводу этой проблемы, но компании еще предстоит объяснить, что происходит. Ее твит также получил некоторые ответы от владельцев Surface Go, Surface Pro X, Surface Book 2 и Surface Book 3 о том, что они также не могут установить последнюю версию Windows 10.Довольно странно видеть, что устройства Microsoft Surface не сразу получают May 2020 Update, тем более у Microsoft было несколько месяцев на то, чтобы поработать со своими партнерами, чтобы исправить все проблемы с совместимостью до публичного релиза.Напомню, что Windows 10 May 2020 Update имеет множество известных проблем.