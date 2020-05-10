Windows 10 May 2020 Update теперь доступно для пользователей Surface Pro X, Surface Laptop 2 и Surface Pro (5-го поколения)
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:59
- Просмотров: 111
Обновление Windows 10 May 2020 Update теперь доступно для пользователей Surface Pro X, Surface Laptop 2 и Surface Pro (5-го поколения).
Windows 10 версии 2004 содержит ряд новых функций, в том числе возможность аутентификации в вашей учетной записи с помощью пин-кода в безопасном режиме, новое приложение Cortana, новую вкладку «Производительность» в диспетчере задач, улучшения для настроек уведомлений и многое другое.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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