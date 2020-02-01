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Microsoft выпустила Skype 8.64 для всех пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:16
  • Просмотров: 144

Компания Microsoft выпустила Skype 8.64 для всех пользователей.

Skype для Windows, Mac, Linux, and Web

Нет реакции на то, что я чувствую: Да, есть. Теперь вы можете настроить средство выбора реакции в Skype, чтобы идеальная реакция всегда была под рукой. Узнать больше о средстве выбора реакции;
Исправлены ошибки и улучшена стабильность. Microsoft изменила некоторые сочетания клавиш, чтобы исправить ошибку между Skype и Terminal, а также внесла несколько других общих улучшений;

Skype для Android, iPhone и iPad

Нет реакции на то, что я чувствую: Да, есть. Теперь вы можете настроить средство выбора реакции в Skype, чтобы идеальная реакция всегда была под рукой. Узнать больше о средстве выбора реакции;
Делитесь больше, быстрее: Благодаря улучшениям в трее общего доступа в iOS теперь стало проще обмениваться данными непосредственно с вашими контактами Skype;
• Исправлены ошибки и улучшена стабильность;

Что исправлено?

• Длинные сообщения были обрезаны на Android, и не все отображалось;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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