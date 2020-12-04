Приложение «Ваш телефон» теперь позволяет инсайдерам удалять фотографии телефона прямо из приложения (Обновлено)

.@MSYourPhone has finally started rolling out the new "Delete photos" feature to #windowsinsiders (controlled rollout) https://t.co/fcYj12MMuV — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) December 2, 2020

Приложение «Ваш телефон» теперь может удалять фотографии телефона прямо из приложения, без необходимости доступа к телефону.Эта функция была замечена ресурсом Aggiornamenti Lumia еще в июле, который также продемонстрировал её ее в действии. Теперь ресурс сообщает, что развертывание выполняется контролируемым образом, а это означает, что не все пользователи смогут получить функциональность сразу. Также не похоже, что это дополнение привязано к какой-либо конкретной версии приложения.Добавление этой опции является изящным и дополнительно помогает получить доступ к большему количеству функций телефона с рабочего стола. Будет интересно посмотреть, добавит ли Microsoft такую опцию к сообщениям. В настоящее время пользователи могут только просматривать сообщения и отвечать на них, без возможности их удаления.Ожидается, что приложение «Ваш телефон» также получит множество других функций, таких как вкладка «Контакты», которая позволяет пользователям получать доступ к своим контактам прямо из приложения.Приложение также получило возможность просмотра контактов телефона прямо из приложения.В настоящее время эта функция доступна для инсайдеров Windows 10.