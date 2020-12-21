Сборка 19043 будет новым обновлением Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:16
- Просмотров: 191
Так же, как и в случае с October 2020 Update, Windows 10 версии 21H1 будет основана на October 2020 Update. Следующая версия Windows 10 также получит специальный пакет для включения функций, который преобразует версию 20H2 в версию 21H1.
Это также означает, что сборка обновления будет выглядеть как 19043.
Это обновление должно получить следующие улучшения:
• Новую иконку приложения Настройки;
• Темный режим для Windows Search;
• Новые возможности для Cortana;
• Возможность отображения архитектуры программ в диспетчере задач;
• Улучшенные настройки графики;
• Улучшения Windows Subsystem for Linux;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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