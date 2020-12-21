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Сборка 19043 будет новым обновлением Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:16
  • Просмотров: 191

Так же, как и в случае с October 2020 Update, Windows 10 версии 21H1 будет основана на October 2020 Update. Следующая версия Windows 10 также получит специальный пакет для включения функций, который преобразует версию 20H2 в версию 21H1.

Это также означает, что сборка обновления будет выглядеть как 19043.

Это обновление должно получить следующие улучшения:

• Новую иконку приложения Настройки;
• Темный режим для Windows Search;
• Новые возможности для Cortana;
• Возможность отображения архитектуры программ в диспетчере задач;
• Улучшенные настройки графики;
• Улучшения Windows Subsystem for Linux;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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