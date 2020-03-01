Microsoft выпустила PowerToys 0.33.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:53
- Просмотров: 212
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.33.1.
Вот полный список исправлений:
Общие
• Обновлены обзорные ссылки, чтобы не зависеть от языка на сайте документации;
• Опыт «Первой настройки». Microsoft надеется, что это быстрый и легкий способ узнать об основных функциях. Microsoft нужно еще кое-что сделать, и компания хочет использовать ту же структуру для обучения обновлениям;
• Исправления локализации;
FancyZones
• Скорректирован UX редактора на основе отзывов;
• Новые опции для изменения алгоритма активации зоны;
File Explorer
• Улучшен способ предварительного просмотра изображений SVG на панели предварительного просмотра;
• @Aaron-Junker создал доказательство концепции использования редактора Monaco для предварительного просмотра файлов dev. Это позволит использовать более 125 типов файлов;
PowerToys Run
• Менеджер плагинов теперь находится в настройках. Вы можете напрямую включать/ выключать, включать элементы в общий поиск и изменять клавишу действия!;
• Улучшена поддержка дополнительных оконных менеджеров за счет абстрагирования вызовов процессов оболочки;
• Исправление для PT Run, регистрирующего горячую клавишу в неподдерживаемых версиях ОС;
• ~ теперь будет действовать как домашний каталог пользователя в плагине папки;
• Сервисный плагин настроил сообщения о состоянии;
Отключение звука видеоконференции (экспериментальное)
• Отрегулируйте приглушение видео, чтобы использовать DirectShow;
Настройки
• При перезапуске от имени администратора настройки снова откроются;
Прогресс ARM64
• Исследование того, как Microsoft будет выполнять настройки с помощью XAML Island и приложения WPF;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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