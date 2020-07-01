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Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.1055, 19042.1055 и 19043.1055

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:07
  • Просмотров: 127

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.1055, 19042.1055 и 19043.1055.

Вот список исправлений:

• Исправлена проблема, которая могла перенаправить вас на страницу Microsoft Store для Gaming Services при попытке установить или запустить игру Xbox Game Pass на устройстве с Windows 10. Кроме того, появляется ошибка 0x80073D26 или 0x8007139F. Для получения дополнительной информации см. KB5004327.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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