Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.1055, 19042.1055 и 19043.1055
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:07
- Просмотров: 127
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.1055, 19042.1055 и 19043.1055.
Вот список исправлений:
• Исправлена проблема, которая могла перенаправить вас на страницу Microsoft Store для Gaming Services при попытке установить или запустить игру Xbox Game Pass на устройстве с Windows 10. Кроме того, появляется ошибка 0x80073D26 или 0x8007139F. Для получения дополнительной информации см. KB5004327.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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