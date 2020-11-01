Microsoft Edge Canary получил функцию «Поиск вкладок»
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 15:44
- Просмотров: 154
Microsoft Edge Canary получил функцию поиска по вкладкам, которая позволит пользователям выполнять поиск по открытым вкладкам, чтобы найти конкретную страницу. Как отметил пользователь под ником «Leopeva64-2», Microsoft добавила опцию «Поиск вкладок» в меню действий вкладок в последних сборках Edge Canary.
Нажмите на изображение для демонстрации
Вы можете получить доступ к этой функции следующим образом:
1. Щелкните правой кнопкой мыши значок Microsoft Edge на рабочем столе и выберите «Свойства» в контекстном меню.
2. Перейдите к концу целевой строки и добавьте флаг «--enable-features = msTabSearch».
3. Наконец, нажмите кнопку «Применить» и перезапустите браузер.
После этого пользователям нужно будет щелкнуть меню действий вкладок и выбрать параметр «Поиск вкладок». На экране мгновенно появится всплывающее меню, и пользователи смогут вводить текст в поле поиска, чтобы найти конкретную страницу среди всех открытых вкладок.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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