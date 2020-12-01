Microsoft выпустила PowerToys 0.45
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:35
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.45.
Журнал изменений
• Удален ModuleImageLink;
• Заменены настройки переключателей темы на поле со списком;
• Сводный к одному фреймворк тестирования для компонентов C# проекта;
• StyleCop и исправление предупреждений;
• Удален неиспользуемый псевдоним пространства имен;
• Стандартизированный .NET JSON в System.Text.Json;
• Исправлены различные неработающие ссылки и иконки .xaml;
• Обновлено свойство name в элементах управления «Изменить макет» и «Создать кастомный макет», чтобы не включать приватные символы Юникода;
• Изменена переменная bitmask с size_t на uint64_t, что позволит PowerToys поддерживать более 40 зон на макет;
• Скорректирована телеметрия, чтобы лучше определять, когда PowerToys Run запускается при запуске;
• Настройка плагинов «Фраза прямой активации» переименована в «Строка прямой активации»;
• Обновлены переменные среды при изменении;
Общее
• Окна настроек и OOBE обновлены с помощью Fluent UX! Microsoft надеется что вам понравится новый современный вид меню приложений, поскольку Microsoft согласовываем свой продукт с будущими интерфейсами Windows 11;
• В настройки добавлена кнопка, отображающая историю версий;
• Подписанная PowerToysSetupCustomActions.dll;
• Улучшено визуальное отображение сообщений о доступности и готовности обновления;
• Улучшен опыт автоматического обновления;
• Цвет темы OOBE согласован с цветом темы настроек;
• Скорректирована маркировка кнопки «Перезапустить от имени администратора» на «Перезапустить PowerToys от имени администратора», чтобы избежать двусмысленности в значении;
• Добавлены цветные иконки на боковую панель настроек;
• Исправлена проблема с доступностью в OOBE, когда ссылки на примечания к выпуску Microsoft Docs и PowerToys не могли быть перемещены с помощью клавиатуры;
• Исправлено выравнивание заголовка настроек;
• Исправлен текст обновлений, который в следующий раз был виден в светлом режиме;
• Обновлен текст «Узнать больше», чтобы сделать его более информативным;
• Обновлен текст «Читать дальше» об обновлениях, чтобы он был более информативным;
• Добавлена ссылка на документацию в системном трее;
• Исправлена ошибка, которая вызвана проблемами использования файла при установке PowerToys;
• Исправлена проблема, из-за которой открытие настроек из меню «Пуск» не работало, когда приложение PowerToys было запущено от имени администратора;
Awake
• В шаблон ошибки перевода добавлена опция «Пробудить как»;
• Скорректировано описание неактивной настройки, чтобы улучшить различие между отключенной и неактивной утилитой;
Color Picker
• Исправлена ошибка, из-за которой при изменении значений RGB не обновлялось шестнадцатеричное значение цвета;
• Исправлена проблема с доступностью, когда программа чтения с экрана не сообщала, когда активировано «Скопировано в буфер обмена»;
• Исправлена проблема с доступностью, из-за которой пользователь не мог навести указатель мыши на содержимое иконки информации;
• Исправлен порядок форматирования выбора цветов, недоступный с клавиатуры;
• Исправлена проблема с доступностью, когда программа чтения с экрана объявляла неправильное название кнопки «Формат цвета редактора» и вообще не объявляла кнопку «Переключатель»;
FancyZones
• Настроена кнопка редактора «Сохранить и применить», чтобы настроить размер текста для локализаций;
• Исправлена видимость кнопки «Создать новый макет» в режиме высокой контрастности;
• Исправлены причуды масштабирования, которые связаны с пользовательским интерфейсом редактора;
• Исправлен сбой редактора при двойном нажатии кнопки «Редактировать макет»;
• Исправлена проблема со сбоем редактора сразу после отображения зон;
• Исправлена ошибка при навигации по параметрам редактора с клавиатуры, когда нажатие клавиши Enter на невыбранной опции Canvas запускало вместо этого редактор Grid;
• Исправлена проблема, из-за которой FancyZones не восстанавливала консольные приложения.
• Исправлена высота окон редактора Canvas и редактора Grid;
• Исправлен сбой из-за KERNELBASE.dll;
• Исправлены иконки FancyZone, которые были более плавными при более высоких настройках DPI;
• Исправлен сбой при переключении между макетами зон;
• Исправлена регрессия, при которой FancyZones не изменяла размер окон при изменении макета;
• Скорректированы настройки макета для сброса сочетания клавиш после отмены изменений в определенном макете;
File Explorer add-ons
• Исправлена проблема, из-за которой файлы уценки по-прежнему просматривались, даже если параметр «Включить уценку» не был выбран;
Image Resizer
• Добавлено предупреждение о том, что файлы GIF с анимацией могут некорректно изменять размер, если кодировка, используемая для файлов, несовместима;
Keyboard Manager
• Улучшен пользовательский интерфейс для списка повторных сопоставлений KBM;
PowerRename
• Расширение опции плагина в настройках теперь может быть переключено;
• Исправлено состояние гонки, которое приводило к сбою PowerRename в проводнике;
PowerToys Run
• Исправлена задержка, которая вызвана запуском PowerToys в фоновом режиме и вызовом Alt-Tab;
• Устранено исключение «Файл не найден» при загрузке «System.Windows.Controls.Ribbon»;
• Исправлен сбой исключения нулевой ссылки;
• Исправлен сбой загрузки плагина реестра;
• Исправлен сбой исключения неавторизованного доступа при настройке ключей реестра для утилиты;
• Улучшена видимость предупреждений при свертывании свойств плагина;
• Добавлен поиск для Plugin Manager;
• Исправлен плагин рабочей области VSCode, который не работал;
Video Conference Mute
• Исправлено вертикальное смещение верхней правой панели инструментов, которое позволяло пользователям закрывать другие окна приложений;
• Исправлены проблемы с совместимостью для некоторых систем при компиляции из исходников;
• Исправлено сохранение панели инструментов на экране;
• Исправлено отключение микрофона при изменении положения панели инструментов Video Conference Mute;
• В OOBE добавлена Video Conference Mute;
Забегая вперед, экспериментальная версия PowerToys 0.46 будет выпущена на второй неделе этого месяца и будет сопровождаться обновленной утилитой Video Conference Mute.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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