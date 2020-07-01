Edge Canary теперь может превращать ваши коллекции в цитаты
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:09
- Просмотров: 0
Компания Microsoft продолжает развивать функцию коллекций в Microsoft Edge.
Edge Canary теперь поддерживает преобразование вашей коллекции веб-сайтов в список цитат в формате AP7, Chicago, Harvard, IEEE и MLA.
Эта функция позволит студентам легко показывать свои исследования при написании статей.
Эта функция имеет статус контролируемого развертывания.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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