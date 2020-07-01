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Edge Canary теперь может превращать ваши коллекции в цитаты

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:09
  • Просмотров: 0
Edge Canary теперь может превращать ваши коллекции в цитаты

Компания Microsoft продолжает развивать функцию коллекций в Microsoft Edge.

Edge Canary теперь поддерживает преобразование вашей коллекции веб-сайтов в список цитат в формате AP7, Chicago, Harvard, IEEE и MLA.



Эта функция позволит студентам легко показывать свои исследования при написании статей.



Эта функция имеет статус контролируемого развертывания.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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