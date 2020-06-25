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Microsoft выпустила новый рекламный ролик для Xbox Series X

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 18:39
  • Просмотров: 122

Компания Microsoft выпустила новый рекламный ролик для Xbox Series X, посвященный значку Optimized for Xbox Series X, который будет сопровождать некоторые игры на платформе.

Эта реклама напоминает геймерам, что не все новые видеоигры получат этот значок, подойдут только те игры, которые в полной мере используют преимущества Xbox Series X и нацелены на разрешение 4K и 60 кадров в секунду.



Демонстрация игры DiRT 5 говорит о том, что она будет поддерживать 120 кадров в секунду.

Также был опубликован список игр, оптимизированных для Xbox Series X. Он выглядит следующим образом:

• Assassin’s Creed Valhalla;
• Bright Memory Infinite;
• Call of the Sea;
• Chivalry 2;
• Chorus;
• Cyberpunk 2077;
• Destiny 2;
• DiRT 5;
• FIFA 21;
• Gears 5;
• Halo Infinite;
• Hitman 3;
• Madden NFL 21;
• Marvel’s Avengers;
• Outriders;
• Scarlet Nexus;
• Scorn;
• Second Extinction;
• The Ascent;
• The Medium;
• Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2;
• Yakuza: Like a Dragon;

Стоит отметить, что Microsoft будет постоянно обновлять этот список.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
news.xbox.com
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