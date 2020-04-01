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Microsoft временно закроет Xbox Design Lab

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Сегодня, 00:09
  • Просмотров: 0

Microsoft Xbox Design Lab — это забавный сервис от компании, который позволяет игрокам создавать практически любой контроллер Xbox, который они только могут себе представить. Благодаря широкому спектру цветовых вариантов и настроек, которые можно комбинировать практически любым способом, легко получить идеальный контроллер Xbox для игры. Xbox Design Lab создала сотни и сотни различных вариантов, но заинтересованным игрокам не стоит долго ждать, прежде чем оформить свой собственный заказ, поскольку программа будет временно закрыта с 13 октября 2020 года.

После 13 октября 2020 года лаборатория дизайна Xbox больше не будет доступна и, предположительно, вернется не раньше 2021 года. Хотя Microsoft не приводит причин для такого решения, она, вероятно, подготовит и оснастит лабораторию дизайна Xbox новым контроллером Xbox, который дебютирует с консолями Microsoft следующего поколения, Xbox Series X и Xbox Series S.
Илья Источник:
windowscentral.com
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