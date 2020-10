Компания Microsoft рассказала об обратной совместимости на Xbox Series X и Xbox Series S

Как геймеры, мы знаем, насколько важно сохранять и уважать ваше игровое наследие. Microsoft считает, что ваши любимые игры и франшизы, ваш прогресс и достижения, ваши игровые аксессуары для Xbox One, а также дружба и сообщества, которые вы создаете с помощью игр, должны перемещаться с вами из поколения в поколение. Microsoft также глубоко убеждена в том, что вы не только должны иметь возможность играть во все свои прошлые игры без необходимости покупать их снова, но они также должны выглядеть, ощущаться и воспроизводиться лучше на консолях Xbox следующего поколения. Сохранение и улучшение тысяч игр, которые вы знаете и любите или еще не открыли для себя, было основной целью с момента начала программы обратной совместимости в 2015 году, и с годами обучения и успехов – и более 500000 часов тестирования геймплея в четырех поколениях Xbox только за последний год подготовки к Xbox Series X и Xbox Series S – Microsoft не могла бы больше гордиться результатами, которые вы сможете испытать начиная с 10 ноября.Игры с обратной совместимостью изначально работают на Xbox Series X и S, используя полную мощность процессора, графического процессора и SSD. Никакого режима ускорения, никакого понижения частоты, полная мощность консолей для каждой обратно совместимой игры. Это означает, что все игры работают с максимальной производительностью, для которой они были изначально разработаны, со значительно более высокой производительностью, чем их исходная платформа запуска, что приводит к более высокой и стабильной частоте кадров и рендерингу при максимальном разрешении и визуальном качестве. Обратно совместимые игры также выигрывают от значительного сокращения времени загрузки из-за значительного скачка производительности кастомного твердотельного накопителя NVME, лежащего в основе Xbox Velocity Architecture Современные игры часто используют расширенный динамический диапазон (HDR) для улучшения общего визуального качества. HDR позволяет игре отображать гораздо больший диапазон значений яркости и цветов. Это дает дополнительное ощущение богатства и глубины изображения по сравнению со стандартным динамическим диапазоном (SDR). Например, свет от фонарика выглядит намного ярче, а красные цветы выглядят гораздо более яркими.Однако тысячи игр Xbox были выпущены до того, как HDR впервые появился на Xbox One S, и даже для некоторых игр Xbox One у разработчиков просто не было ресурсов для разработки или времени для внедрения HDR. С Xbox Series X и Series S Microsoft представляет новую функцию под названием Auto HDR. Auto HDR автоматически добавляет улучшения HDR в игры, которые поставляются только с SDR. Auto HDR улучшает визуальное качество игры SDR, не меняя первоначального художественного замысла игры. Auto HDR реализован в системе, поэтому разработчикам не нужно выполнять какую-либо работу, чтобы воспользоваться этой функцией. Кроме того, поскольку Auto HDR включен аппаратным обеспечением консоли, нет абсолютно никаких затрат на производительность процессора, графического процессора или памяти, а также нет дополнительной задержки, гарантирующей вам максимальный игровой опыт.На изображениях ниже показано, как Auto HDR может улучшить визуальное качество, не меняя общего вида игры. Изображения HDR ярче и красочнее только в ожидаемых областях, в то время как остальная часть изображения сохраняет свой первоначальный смысл.К моменту запуска новых консолей Xbox в ноябре этого года команда потратит более 500000 часов игрового процесса по всему каталогу обратной совместимости, чтобы обеспечить максимальный комфорт, независимо от того, какая игра вам больше всего нравится. Помимо улучшений, которые будут внесены во все обратно совместимые игры за счет повышения производительности оборудования, команда инженеров по обратной совместимости продолжает вводить новшества и расширять границы сохранения и улучшения игр, чтобы ваша текущая игровая библиотека выглядела и воспроизводилась еще лучше, без дополнительных затрат и без работы со стороны разработчиков, при этом уважая художественные замыслы и видение первоначальных создателей.Xbox Series X и Xbox Series S привносят производительность нового поколения в ваши любимые игры. Более высокая и стабильная частота кадров делает игры более плавными, что приводит к более захватывающему игровому процессу. Многие улучшения являются результатом специально разработанного процессора, который позволяет играть в совместимые игры и использовать увеличенные процессор, графический процессор и память от новых консолей. Кроме того, команда разработчиков по обратной совместимости разработала новые методы для эффективного удвоения частоты кадров для отдельных игр. Хотя эти новые методы, разработанные командой, неприменимы для многих игр из-за их оригинальной физики или анимации, они могут подтолкнуть игровые движки к более быстрому рендерингу для получения маслянисто-гладкого эффекта сверх того, что могло бы быть в оригинальной игре, благодаря возможностям аппаратного обеспечения. Показанная ниже частота кадров Fallout 4 увеличена вдвое с 30 до 60 кадров в секунду на Xbox Series S, что дает новый способ сохранить и насладиться этой легендарной игрой.На Xbox One Microsoft смогла предоставить тщательно подобранный список игр, которые были улучшены для Xbox One X с помощью метода Heutchy. Это позволило играм с Xbox 360, которые рендерились с разрешением 720p, и оригинальным играм Xbox, которые работали с разрешением 360p, играть с разрешением 4K на Xbox One X, что значительно превосходило возможности их исходной платформы. Метод Heutchy по-прежнему используется для увеличения разрешения различных игр до 1440p на Xbox Series S и 4K на Xbox Series X.Улучшенная фильтрация текстур также применяется к обратно совместимым играм на Xbox Series X и Series S. На Xbox One X часть каталога выиграла от увеличенной анизотропной фильтрации, улучшив качество изображения игр. На Xbox Series X и Xbox Series S 16-кратная анизотропная фильтрация была включена почти для всех обратно совместимых игр, поэтому вы можете насладиться лучшими визуальными эффектами, которые могут предложить игры.Команда по обратной совместимости усердно работала над тем, чтобы все игры, которые вы любите и запомнили, были доступны для вас на Xbox Series X и Series S. Играть в игры будет так же легко и волшебно, как и всегда. Просто вставьте свой любимый диск Xbox One, Xbox 360 с обратной совместимостью или оригинальный диск Xbox в Xbox Series X, установите игру, и вы будете готовы к игре. Ваша цифровая библиотека сразу же появится и будет готова для загрузки на консоли, когда вы войдете в систему. Если вы уже установили свои игры на внешний диск, то вы можете взять его с собой на Xbox Series X и Xbox Series S. Все это происходит без дополнительных затрат с вашей стороны. А с сохранением в облаке вы сразу же вернетесь к тому месту, где остановились. Для тех из вас, кто все еще наслаждается Xbox 360, облачные сохранения скоро станут бесплатными для всех пользователей Xbox 360, что сделает перенос ваших любимых игр на Xbox Series X и Xbox Series S еще проще.Узнать другие подробности можно здесь